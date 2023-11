Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dall'inizio del match contro l'Atalanta. Nelle sue parole un'analisi del percorso non ottimale del Napoli in questo inizio di stagione: "Un cambio di allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti, ma dobbiamo ripartire da noi stessi. Dobbiamo farci un esame di coscienza, scendere in campo e ritornare a fare le cose che ci hanno portato a vincere lo scudetto. Cosa non è andato? Forse non abbiamo dato il 100%, sennò non saremmo arrivati a queste condizioni".