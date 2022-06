L'ultima stagione per Politano è stata caratterizzata da momenti di alti e bassi. Nel finale di campionato l'esterno romano ha avuto poco spazio e adesso la cessione è un'ipotesi più che concreta per lui.



C'è stato un confronto tra calciatore, Spalletti e Giuntoli, al termine del quale Politano ha chiesto al suo procuratore una nuova squadra con cui potersi rilanciare. Per Politano ha chiesto informazioni il Valencia di Gattuso, mentre in Italia ci sono Lazio, Milan e Fiorentina. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.