Napoli, Popovic alla fine andrà al Monza

Dopo il mancato accordo con Milan e Juventus, alla fine Matija Popovic sbarcherà davvero in Italia per restarci. Il fantasista serbo classe 2006 si è svincolato dalla Dinamo Zagabria e ora è pronto a firmare con il suo nuovo club. Si tratta del Napoli, anche se per il club campano il giocatore non potrà essere tesserato.



Il Napoli ha infatti esaurito gli slot extracomunitari a disposizione e ha cercato un club a cui farlo acquistare da qui a fine anno. Dopo il flop dell'affare col Frosinone alla fine a spuntarla è il Monza che in un colpo solo metterà sotto contratto in prestito anche Zerbin, sempre dal Napoli.