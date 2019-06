Come riporta Tuttosport, la Juventus sogna di ricongiungere Maurizio Sarri e Kalidou Koulibaly. Il difensore è in cima alla lista dei desideri del ds bianconero Fabio Paratici. Complicata la pista che porta a Matthjis De Ligt, Andrea Agnelli vuole tentare due piste top: Marquinhos del Psg e l’altra è Koulibaly. Per vedere Koulibaly alla Juventus servirà l'ok del presidente De Laurentiis e non sarà facile. ADL può pensare alla cessione del difensore soltanto se dovesse arrivare l'offerta superiore a 100 milioni.

Nei vari contatti, in particolare nell'ultimo tra i bianconeri e Fali Ramadani, intermediario che sta lavorando al passaggio di Sarri a Torino, è spuntato anche il nome del difensore del Napoli. E Ramadani, oltre che di Miralem Pjanic, è infatti anche il procuratore di Koulibaly.