Il Napoli e Apple potrebbero presto diventare partner. Come riportato da Radio Kiss Kiss, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis incontrerà il ceo dell'azienda, Tim Cook, al centro Apple di San Giovanni a Teduccio e i due proveranno a metter in piedi una possibile partnership tra l’azienda numero uno al mondo e il club partenopeo. Intanto, l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha conferito la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management a Cook.