Il Mattino pone l'accento sul possibile rinnovo per Carlo Ancelotti: "Il prolungamento del suo faraonico contratto da 6,5 milioni di euro (il secondo in Italia alle spalle di Allegri) potrebbe già essere discusso a fine campionato. Carlo è il valore aggiunto nelle intenzioni del presidente che ha la fortuna di avere già la certezza del tesoretto Champions da 50-60 milioni. Il cammino in Europa League può portare tra i 10-15 milioni in più, ma non è fondamentale per le operazioni estive"