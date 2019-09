Il Mattino parla del momento di Fabian Ruiz: "Il prologo è stato straordinario, con una galoppata vincente, in Italia, con la sua Spagna, nell'Europeo Under 21: sembra l'anticamera di un grande avvio di stagione per Fabian Ruiz. Il premio come miglior giocatore della kermesse hanno spinto le big iberiche ad interrogarsi: come è possibile che ci siamo fatti scippare un simile talento? Real, Valencia ma anche Inter ci hanno provato. In punta di piedi. Tutte sirene prontamente spente da Aurelio De Laurentiis che ha intavolato con il manager dell'ex Betis, Alvaro Torres, anche le trattative per prolungamento e adeguamento del contratto".