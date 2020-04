Come riporta Il Mattino: "La serie A, intanto, sta valutando con la Figc le possibili date in cui ripartire con una ripresa degli allenamenti nei centri sportivi dopo Pasqua o al più tardi intorno al 3 maggio, per dare modo ai club di far rientrare i giocatori stranieri e metterli in quarantena per poi ricominciare l'attività in vista della ripresa, a porte chiuse e, se necessario, in campo neutro.

Quando verranno riaperti i centri sportivi per gli atleti professionisti una delle ipotesi che i club starebbero ipotizzando sarebbe una procedura comune da attuare: far arrivare scaglionati i giocatori in ritiro, effettuare a tutti i tamponi e metterli isolati dal resto del gruppo fino al risultato del test. Nel caso di negatività di tutti i calciatori, dello staff tecnico, si inizierebbe a lavorare, restando in ritiro e sotto controllo, con altri test scadenzati, fino a che non sarà finita la stagione.