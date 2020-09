Allan è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Everton. Il brasiliano si trasferisce in Inghilterra dopo otto stagioni in Italia (3 con l'Udinese e 5 con il Napoli). Una cessione non semplice per il Napoli, ma oramai inevitabile, con il giocatore scivolato in fondo alle gerarchie di Gattuso e pronto per una nuova esperienza lontano dal Vesuvio.



Ma il suo trasferimento all'Everton sarebbe potuto saltare. In mezzo alla trattativa c'era l'Inter, avendolo chiesto Conte a più riprese. A gennaio già ci fu il tentativo con inserimento di Vecino, ma non se ne fece nulla. Questa volta l'Inter ha offerto al Napoli Brozovic (che ha un ingaggio da 3,5 milioni stagionali) oppure un conguaglio dilazionato in più anni. Proprio questo ha fatto la differenza, dato che l'Everton ha versato subito tutti i 25 milioni di euro per avere Allan a Liverpool.