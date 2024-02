Napoli, premio Champions da De Laurentiis. Casting panchina: spunta anche Pioli

Il Napoli che verrà dovrà giocare la Champions League per poter continuare a sognare in grande e, per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha promesso alla squadra un premio extra per la rincorsa che con Walter Mazzarri in panchina si dovrà fare da qui a fine stagione per centrare una qualificazione che oggi è comunque complicata da una folta concorrenza.



Lo riporta Il Mattino che sottolinea, comunque che quella dell'attuale allenatore toscano sia comunque un'avventura a tempo e che sia già partito, con i contatti con Conte, il casting per la panchina azzurra. Fra i nomi sondati è spuntato anche quello di Stefano Pioli, destinato a lasciare il Milan a sua volta a fine anno, ma considerato da De Laurentiis un profilo in grado di far "fruttare" e crescere gli investimenti fatti sulla rosa.