C'è tanta curiosità attorno al neoacquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno classe 2001 ha fatto vedere grandi cose in Russia, in Georgia e anche in Nations League. Ora però è tempo di vederlo in Italia, con la maglia azzurra partenopea.



Kvaratskhelia sarà annunciato nel fine settimana. Già prenotato il volo che lo porterà in Italia, dove svolgerà le visite mediche prima di partire con i suoi nuovi compagni per il ritiro di Dimaro. Lo racconta oggi Repubblica.