Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli, ha presentato oggi in conferenza stampa la campagna abbonamenti degli azzurri per la stagione 2019/2020.



"La campagna inizierà il 25 luglio alle ore 12. Abbiamo atteso il completamento della numerazione dei sediolini per poter mettere in vendita la quasi totalità dei posti a disposizione del San Paolo".



"Il nostro concetto è: One City, One Club, One Passion. Un claim che vuole esprimere lo stato d'animo della nostra città legata alla squadra da un sentimento di forte passione e di enorme storicità".



"Gli abbonamenti costeranno mediamente il 25% in meno per ogni settore rispetto all'ultima campagna di due anni fa, con dei picchi che possono raggiungere anche il 30%. La Curva, ad esempio, scende da 350 euro a 269 euro".



"In assoluto avremo i prezzi più bassi che la Società abbia adottato negli ultimi 9 anni. Un vantaggio sensazionale considerato che abbiamo un San Paolo riqualificato non solo esteticamente ma anche strutturalmente, con sediolini più comodi".



"Altra novità di rilievo è che la Società rende noto già oggi i prezzi che applicherà per le 19 partite singole di campionato. Questo per evidenziare, sin da ora, che chi acquisterà gli abbonamenti, calcoli alla mano, avrà la certezza di risparmiare ben il 40% rispetto a chi acquisterà il biglietto normale".



"Nella tabella prezzi che potrete leggere sul sito ufficiale, si può evincere che, ad esempio, un abbonato di curva paga la media di 14.15 euro a tagliando rispetto ai 24.70 euro che mediamente spende chi acquista il biglietto per la singola partita".



"Siamo di fronte quindi ad una campagna pirotecnica, con vantaggi sensazionali: stadio riqualificato, prezzi più bassi rispetto degliultimi 9 anni, risparmio medio del 40% rispetto all'acquisto del singolo biglietto e costi più bassi del 25% dell'ultima campagna abbonamenti".



"Credo che sia una iniziativa straordinaria mossa dalla volontà di avere al fianco i nostri tifosi in grandissima quantità. Il nostro obiettivo non è strettamente numerico ma emotivo, ispirato al sentimento che anima i tifosi, il Club e la città, legati da una passione straordinaria e unica".



Altra novità il cambio utilizzatore:



"Il possessore potrà cedere per il totale di 5 gare l'abbonamento ad un'altra persona che dovrà, chiaramente, essere analogamente in possesso della Fidelity card, elemento necessario per poter accedere anche all'acquisto dell'abbonamento".



"La tessera del Tifoso viene emessa on line al costo di 20 euro. Ne abbiamo già emesse oltre centomila, il che potrebbero garantire già oggi un elevato numero di abbonati al San Paolo".



"Ci sarà un diritto di precedenza sull'acquisto per coloro che hanno sottoscritto l'anno scorso il mini abbonamento. La prelazione scadrà il primo agosto".



"I nuovi abbonati avranno anche il diritto di precedenza sull'acquisto dei biglietti per le gare Uefa Champions League e Coppa Italia"



"Tra i vantaggi dedicati agli abbonati c'è, per la prima volta, la possibilità di seguire eventuali allenamenti che la squadra svolgerà al San Paolo".



"Un'altra chicca, voluta dal Presidente, è quella di sorteggiare tra gli abbonati alcuni tifosi che possano assistere ad un allenamento della squadra a Castel Volturno"



"Come ho già avuto modo di anticipare giorni fa, è una campagna abbonamenti da fuochi d'artificio e senza precedenti. Una decisione adottata dal Presidente De Laurentiis per premiare la fedeltà del nostro popolo e anche per valorizzare la riqualificazione dell'impianto che sarà confortevole e accogliente".



"A tal proposito voglio fare un appello agli utilizzatori, affinchè rispettino le norme di regolamento d'uso dello stadio. Voglio ricordare che avremo un sofisticatissimo sistema di video sorveglianza che potrà risalire al volto di eventuali trasgressori".



"La Società, in questa direzione, si riserva il diritto di poter annullare il titolo di ingresso a coloro che violeranno le regole".