Our special edition Halloween jersey is here!



ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE!



Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZRi5t

Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuhxam

Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYyuJ9



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1gm4aNdYt8