Secondo colpo in entrata per il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo l’arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria, infatti, tocca adesso a Gollini, che era in prestito alla Fiorentina (ma di proprietà dell’Atalanta). Percorso inverso per Sirigu, che ha già svolto il primo allenamento con la Viola. Ufficiale Gollini, dunque, presentato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis: