Tutto pronto per la nuova stagione, o quasi. C'è sicuramente la nuova maglia del 2023/24 per il Napoli, che scenderà in campo con lo scudetto cucito sul petto. Tanta attesa, tanta curiosità per quella che sarà la nuova divisa ufficiale azzurra. Ecco la data, ecco la location, una presentazione in pieno stile De Laurentiis. Perché la nuova maglia del Napoli sarà mostrata il prossimo lunedì 10 luglio alle ore 14 a bordo della nave MSC World Europa. Conferenza stampa a cui presenzierà anche il presidente Aurelio De Laurentiis.