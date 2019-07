Come racconta Repubblica: "Aurelio De Laurentiis ha concluso ieri mattina l’acquisto del centrocampista macedone Eljif Elmas. Manca infatti solamente l’ufficialità per mettere il sigillo sulla fulminea trattativa con il Fenerbahçe, che s’è convinto a cedere il suo giovane (19 anni) e talentuoso giocatore in cambio di 15 milioni più bonus. Molto soddisfatto anche Ancelotti, che aggiungerà al suo gruppo un ragazzo con tanti margini di miglioramento e soprattutto un jolly utilizzabile in più posizioni: da tuttocampista moderno".