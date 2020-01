Il Napoli resta attivo sul mercato e dopo aver chiuso il doppio affare Demme-Lobotka per il presente, guarda anche al futuro e piazza un altro colpo per il futuro della difesa: tutto definito con l'Hellas Verona per Amir Rrahmani, il difensore classe '94 domani sarà a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche. Il kosovaro resterà a Verona fino al termine della stagione, per poi iniziare la sua nuova vita azzurra a partire da giugno.



I DETTAGLI - Rrahmani sarà dunque il primo rinforzo per la prossima stagione del Napoli, che ha battuto la concorrenza dell'Inter: all'Hellas andranno 14 milioni di euro per il cartellino, mentre il difensore firmerà un contratto di cinque anni da 1,5 milioni più bonus (fino a 1,8) a stagione. Accordi definiti, domani l'iter delle visite mediche per perfezionare il trasferimento: Rrahmani sarà un giocatore del Napoli.