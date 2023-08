È da più di una settimana che il Napoli ha iniziato a fare sul serio per Teun Koopmeiners. De Laurentiis vuole portarlo in azzurro, magari al posto di Zielinski. Ma dall'altro lato c'è l'Atalanta che fa muro e non vorrebbe privarsi dell'olandese dopo aver già fatto una bella cassa da circa 100 milioni per le cessioni di Hojlund e Boga. Intanto il Napoli ci prova, De Laurentiis mette sul piatto 37 milioni di euro mentre Percassi ne chiede 50. Una distanza non impossibile da colmare, nel frattempo c'è il calciatore che ha dato l'ok per il trasferimento e lo attenderebbe un quinquennale da 2 milioni a stagione. Lo riporta oggi Il Mattino.