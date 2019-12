Il Napoli si muove con decisione sull'obiettivo Stanislav Lobotka. Il regista 25enne del Celta Vigo piace da tempo al direttore sportivo Giuntoli, che lo preferisce al talento Berge del Genk perché considerato più pronto. C'è anche la benedizione di Gattuso, quello del centrocampista slovacco è un profilo assai gradito al tecnico calabrese.



MISSIONE SPAGNOLA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'agente del giocatore nelle prossime avrà un contatto con la dirigenza del Celta per presentare la prima proposta del Napoli. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto 15/16 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta degli spagnoli è di 25 milioni. Lobotka sta spingendo per andare al Napoli, una volontà precisa già comunicata al Celta Vigo. Una volta capite le intenzioni dell'Arsenal di non cedere Torreira per volere del tecnico Arteta, Giuntoli ha alzato il pressing per Lobotka. Attesa una risposta nelle prossime 48 ore.