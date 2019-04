Come si apprende dal Corriere dello Sport, Napoli freme d'attesa per la gara di ritorno con l'Arsenal di Europa League. "Giovedì 18 aprile, dentro o fuori, però sarà Napoli-Arsenal ed è vietato vietarsela: dentro, c’è il pathos, si vibra, si nasconde quel virus d’un calcio aristocratico, il profumo di Londra e però innanzitutto quello d’un san Paolo che si vestirà a festa con quei quarantacinquemila che sembra vederli in fila, com’è stato e come sarà nelle serate di gala. L’andata sta per arrivare, se ne parlerà tra cinque giorni, ma questo non è il momento dei calcoli, né dei progetti a medio termine: è inutile attendere il primo verdetto, scorgere il futuro attraverso l’andata, ipotizzare il ritorno con le devianze d’un risultato che non dà certezze, perché mai dire mai in un caso e nell’altro. E sono già al di là dei ventimila, prossimo ai venticinquemila, proiettati verso una soglia incandescente che induce a pensare che si possa anche avvicinare i cinquantamila, però meglio non sbilanciarsi, per non dare sfogo ad un ottimismo di facciata".