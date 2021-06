Il Napoli dovrà ripartire con tutte le sue forze per venire fuori dalle ultime due brutte annate che lo hanno visto escluso per la seconda volta di fila escluso dalla Champions. Lo farà conCi sarà bisogno di diversi innesti, a partire da un terzino sinistro, passando per un difensore centrale, fino ad arrivare ad- L'ultimo bilancio del Napoli è stato negativo, così alla prossima finestra di mercato non saranno previsti investimenti dispendiosi come quello di Osimhen nella passata stagione. Cosìper il centrocampista croato la trattativa sembra essere già a buon punto dato che c'è ilcon il quale non è stato ancora intavolato un discorso concreto. Per portarlo via dalla Francia basterebbero 8 milioni di euro, visto il contratto in scadenza tra un anno esatto, ma occhio alla concorrenza della Lazio. Il Napoli segue anche altri profili, tra cui gli "italiani"della Sampdoria edel Bologna. Diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli, anche provenienti dall'estero: piaccionodell'Anderlecht edello Sheffield United.Qualora lo spagnolo dovesse partire allora potrebbero esserci degli investimenti più importanti sotto l'aspetto economico. Restano le solite tre squadre a seguire l'ex Betis, ovvero Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Con la sua cessione il Napoli incasserebbe non meno di 50 milioni (se non dovesse arrivare almeno questa cifra non lo lascerà partire). Con l'incasso dell'addio di Fabián il Napoli reinvestirebbe andando a cercare nomi più importanti. Su tuttie quest'anno ha affrontato proprio gli azzurri in Europa League.visto il rientro di Bakayoko al Chelsea. Dopodiché si penserà al possibile secondo colpo. Giuntoli è al lavoro, il vero mercato sta per iniziare.