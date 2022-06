In casa Napoli ci sono tanti dubbi sul futuro di Koulibaly. Il contratto del difensore senegalese scadrà tra un anno e il rinnovo non è arrivato. Il club azzurro inizia a guardarsi attorno per quello che potrebbe essere il suo successore.



Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo il profilo individuato per il dopo Koulibaly sarebbe quello di Lucumì, difensore classe '98 del Genk. Un sondaggio è stato fatto nell'ultimo periodo. Ancora nulla di avanzato ma nel corso della prossima settimana il Napoli potrebbe accelerare e formalizzare i primi contatti. Anche l'Atalanta su Lucumì, ma il giocatore preferirebbe giocare la Champions con lo stesso Napoli.