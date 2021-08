Primo giorno del secondo ritiro, quello di Castel di Sangro, per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra è arrivata alle 13 e alle 18 è scesa in campo per il primo allenamento allo Stadio Teofilo Patini.



Acclamati i Campioni d'Europa Insigne, Meret e Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è apparso sereno. Di Lorenzo, Fabián Ruiz e Insigne al termine dell'allenamento hanno svolto lavoro atletico supplementare sul campo B. Assenti Contini (terapie), Luperto, Petagna, Ghoulam (loro tre hanno fatto lavoro in piscina), Ounas e Palmiero (questi due palestra e personalizzato in campo). A margine della sessione Osimhen è rimasto con Spalletti, Calzona, Dominichini e Baldini per dedicarsi al lavoro spalle alla porta per poi passare all'attacco dell'area negli ultimi venti metri. Domani il Napoli farà doppia seduta di allenamento.