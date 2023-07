La giornata di ieri rappresenta un po' l'inizio del nuovo ciclo Garcia. Il tecnico francese ha tenuto una riunione a ora di pranzo staff tecnico e medico, prima di passare alle questioni di mercato nel pomeriggio, quando c'è stato l'incontro con De Laurentiis e il capo scout Micheli, con la presenza anche dell'ad Chiavelli. Da queste chiacchierate è emerso il nome di Davide Faraoni, per il quale il Napoli è pronto ad accelerare.



VERSO LA CHIUSURA - Si lavora con il Verona per trovare un accordo non difficile da raggiungere. Ci vorranno meno di 5 milioni di euro per l'acquisto di Faraoni e potrebbe rientrare Folorunsho (diretto agli scaligeri) nell'affare. Il Napoli prima vorrà piazzare Alessandro Zanoli, vicino al prestito al Genoa. Faraoni è entusiasta di sposare la causa Napoli e mettersi a disposizione di Garcia per diventare il vice Di Lorenzo e consentire al capitano di rifiatare maggiormente.



QUEL NAPOLI-VERONA - Ricorda un po' Simeone per il rapporto da avversario, perché come il Cholito ha regalato delle delusioni sportive ai tifosi napoletani. Nella memoria c'è quel famoso Napoli-Verona del 23 maggio 2021, quando all'ultima giornata proprio Faraoni segnò l'1-1 al Maradona condannando quella che allora era la squadra di Gattuso al quinto posto, non potendo così disputare la Champions nella stagione 2021/22. Uno sgarro fatto semplicemente da un professionista e, così com'è stato per Simeone, Faraoni può entrare nel cuore dei tifosi azzurri. Prima però la chiusura dell'affare, che si avvicina rapidamente.