La lunga settimana del nuovo Napoli è iniziata due giorni fa, quando Garcia è arrivato a Castel Volturno per la prima riunione con staff tecnico e medico. Lo stesso ha fatto nella giornata di ieri, mentre oggi è stato il momento dei calciatori, pronti ad iniziare una nuova stagione con la maglia azzurra.



NUOVO DS E VISITE MEDICHE - Mentre De Laurentiis presentava Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo del Napoli, lo stesso ds arrivava al Konami Training Center di Castel Volturno con il capo scout Maurizio Micheli, raggiungendo Rudi Garcia e il resto dello staff. È stata anche la prima giornata di visite mediche con i tanti giovani provenienti dalla Primavera e dai prestiti, come il baby gioiello della Nazionale Under 20 Giuseppe Ambrosino, i vari Vergara, Cioffi, Saco, Marchisano e tanti altri. C’era anche Gianluca Gaetano, che ha svolto terapie. Domani doppio appuntamento, con l’arrivo di altri calciatori previsto per le visite mediche prima della partenza direzione Dimaro che ci sarà venerdì alle ore 16:00. Inizia la stagione dei campioni d’Europa.