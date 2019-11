Napoli capolista nella classifica della sfortuna, come riporta il Corriere dello Sport: "Nella speciale classifica dei pali/traverse il Napoli non teme (per ora) rivali in ambito nazionale, mentre a livello continentale c’è qualcuno che ha fatto molto “meglio” (il Manchester City a quota 15). E ci voleva pure questa, cosa davvero non da poco, perché se buona parte di quei 9 (nove!) pali/traverse persi in pieno (o scheggiati, si dice così), di quei gol mancati per questione di centimetri o anche millimetri, la situazione in classifica potrebbe discostarsi, non di poco, dall’attuale settimo posto. Un piatto che perciò continua a piangere (a dirotto) anche in tal senso, con gli azzurri dunque saldissimi al comando in serie A, ed enormemente scalognati anche in Champions, lì dove c’è una manita a contrassegnare le palle infrantesi sui montati. Cinque volte in quattro incontri (1,25 di media a match), 5 impatti dei quali 2 in un'unica soluzione all’ultima col Salisburgo (1-1), coi legni di Callejon ed Insigne".