Due ko, andata e ritorno, contro l'Arsenal, al momento quarta forza della Premier League. E proprio dalla Premier il Napoli vuole pescare rinforzi per il futuro. Sempre Londra, ma sponda Tottenham; niente Gunners, un ricordo da dimenticare il prima possibile per il club partenopeo. Come riporta Sky Sport, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino Kieran Trippier, terzino destro degli Spurs e della nazionale inglese, con la quale ha realizzato un gol, su punizione, al Mondiale, in semifinale contro la Croazia.



C'E' CONCORRENZA - Con Hysaj in partenza in estate, valutato 25 milioni di euro, il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per l'out destro. E il classe '90 è il preferito di Giuntoli, individuato come elemento utile per fare il salto di qualità europeo. Sondaggio effettuato per l'ex Burnley e Barnsley, prodotto dell'Academy del City, in scadenza nel 2022 con gli Spurs, sul quale c'è anche il Manchester United. Ma il Napoli fa sul serio.