L'ha scelto, l'ha corteggiato, l'ha voluto fortemente. L'ha sostenuto e aspettato, quando la carriera l'ha messo di fronte a due gravi infortuni.ha puntato su di lui pagando 25 milioni di euro all'Ajax, nell'estate dell'addio di Higuain, gli è stato vicino quando si trattava di superare i due interventi al ginocchio e oggi, che affronta un altro momento complicato, è pronto a rinnovargli la fiducia. Questa volta i problemi fisici non c'entrano, le difficoltà dell'attaccante esploso con la maglia del ​Gornik Zabrze, vanno trovate sul campoI numeri, 4 gol in 13 partite tra campionato e Champions League, valgono fino a un certo punto,. Insomma, quella che doveva essere la stagione del rilancio, da protagonista, è diventata una rincorsa. Milik è agguerrito ma triste,: Ancelotti l'ha tranquillizzato, Giuntoli gli ha ribadito che è ancora al centro del progetto, De Laurentiis sta discutendo con il suo agente il rinnovo del contratto fino al 2023.E' chiaro però che la fiducia non può essere eterna. Il Napoli ha scelto di aspettare Milik ma contemporaneamente si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato. Piatek e Dolberg sono due profili che piacciono, il ritorno di Cavani, seppur difficile, non va escluso a priori.cambiare non sarà più necessario.