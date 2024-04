Napoli, problema all'adduttore per Olivera: le condizioni

Brutta tegola per Calzona e per la rosa dei partenopei. Il Napoli, infatti, durante la sfida dell’UPower Stadium contro il Monza, valida per la 31esima giornata di Serie A e vinta per 2-4, ha perso Olivera a causa di un infortunio. A dieci minuti dalla conclusione del match contro i brianzoli, il terzino sinistro azzurro è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema all'adduttore destro. Al suo posto è entrato immediatamente Mario Rui.



La situazione è da valutare nel corso delle prossime ore, con i dovuti esami di rito che saranno effettuati per comprendere le reali condizioni del giocatore di Calzona.