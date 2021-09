Problema al ginocchio per l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, che ha chiesto subito il cambio a Luciano Spalletti al 73' del match contro la Juve e si è fermato in panchina con il ghiaccio sulla gamba. Esami approfonditi per lui nelle prossime ore.



GLI AGGIORNAMENTI - Nuovi aggiornamenti: secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano azzurro ha accusato un problema al ginocchio per il quale si parla di un trauma contusivo che dovrà essere rivalutato nelle prossime ore.