Brutte notizie in casa. La caccia al terzino tanto desiderato non può dirsi neanche stavolta completata. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, non sono andate bene le segretissime visite mediche effettuate ieri da Youssouf Sabaly. Il laterale senegalese non è del tutto guarito dai problemi al ginocchio.Troppi, per i partenopei.Il Napoli si aspettava di avere notizie diametralmente opposte, tanto che era pronta a chiudere il doppio colpo Sabaly-Ochoa. Gli azzurri saranno ora costretti a rituffarsi nel puzzle terzini, che vede nella contesa, quantomeno nel mercato italiano, anche Inter e Juventus.. Sullo sfondo Stefan, che il Salisburgo non vuole cedere, e Matteo, conteso da Inter e Juventus. Solo sondaggi, almeno al momento, effettuati perdel PSG.