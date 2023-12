Napoli alle prese con qualche problema di troppo per quanto riguarda la condizione atletica e quella degli infortuni. Il reparto più colpito è quello difensivo, con Mario Rui e Olivera che sono ai box da lungodegenti. Fin da subito Mazzarri ha dovuto adattare Juan Jesus prima e Natan poi sull'out mancino. Adesso un nuovo problema, perché Giovanni Di Lorenzo non è al meglio della condizione.



VERSO LA JUVE - Qualche noia muscolare che si è portato dietro il capitano del Napoli che tiene in apprensione i tifosi azzurri, essendo a due giorni dalla delicata trasferta di Torino contro la Juventus. Trapela ottimismo per il momento, considerando anche la capacità di Di Lorenzo nel recuperare in fretta. In caso di forfait Mazzarri dovrà reinventare la difesa perché Zanoli si è allenato a parte, essendo reduce da una lombalgia. I prossimi due allenamenti saranno decisivi per sapere se lo stesso Di Lorenzo sarà a disposizione per una gara che oggi conta tanto.