La Gazzetta dello Sport descrive le complicazioni per l'acquisto di Stefan Lainer da parte del Napoli: "L’accordo tra il club e il giocatore è stato raggiunto ma, per definire il tutto, manca l’intesa con la società austriaca. Il problema è sul prezzo del cartellino, Cristiano Giuntoli è fermo alla sua prima offerta, cioè 10 milioni di euro. Una cifra che sembrava aver soddisfatto il Salisburgo, ma qualcosa è cambiato in un giorno, perché al diesse napoletano è stata recapitata una nuova richiesta di 12 milioni. Pretesa che Giuntoli ha rispedito al mittente, convinto com’è che nei prossimi giorni riuscirà a convincere gli austriaci in modo da garantire a Ancelotti anche l’alternativa a Hysaj".