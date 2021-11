Il Napoli oggi alle 18 affronterà il Verona per la dodicesima giornata di Serie A. Spalletti rinuncia a Koulibaly squalificato e agli infortunati Malcuit e Manolas. Alle assenze si aggiunge anche Ghoulam. Ecco il comunicato della SSC Napoli:



“Faouzi Ghoulam lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match Napoli-Verona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte”.