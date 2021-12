Tra i problemi più grandi in casa Napoli in questo periodo c'è l'infortunio di Osimhen. Il nigeriano si è scontrato con Skriniar in occasione di Inter-Napoli dello scorso 21 novembre. Brutta botta al volto per lui con tanto di operazione che lo dovrebbe tenere fuori circa tre mesi (tempi di recupero stimati dalla SSC Napoli).



Il suo recupero procede in maniera positiva. Osimhen ha tolto i punti di sutura lunedì e ha iniziato a lavorare da casa con cyclette e tapis roulant. Martedì ci sarà una nuova visita con tanto di tac e radiografia. Dovesse procedere tutto secondo i piani potrà dunque tornare ad allenarsi a Castel Volturno, con gli specialisti che studieranno una maschera in carbonio per non pressare il sopracciglio. Mascherà che sarà realizzata con stampante 3D, sul calco del viso del giocatore. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.