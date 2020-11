La sosta per le Nazionali non ha portato giovamento al Napoli. Gattuso su tutti ha perso Victor Osimhen: il centravanti nigeriano ha riportato una lussazione alla spalla destra che lo ha costretto a restare fuori per la gara contro il Milan.



Ma non sarà imminente il suo recupero. Osimhen lavora in palestra seguendo programma personalizzato mixato con le terapie. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi esami strumentali, ma il Napoli dovrà ancora fare a meno di lui. Sarà out contro il Rijeka e quasi sicuramente contro la Roma, come racconta oggi il Corriere dello Sport.