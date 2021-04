I primi mesi del 2021 non sono stati semplicissimi per il Napoli che, soprattuto a febbraio, ha vissuto dei momenti molto difficili. La panchina di Gattuso ha scricchiolato fortemente con i risultati che tardavano ad arrivare. Ora però gli azzurri hanno ritrovato la strada giusta e viaggiano spediti verso il ritorno in Champions.



Nonostante la squadra appaia già carica, De Laurentiis ha promesso ai giocatori un incentivo in più per centrare l'obiettivo. "Premio Champions per tutti", questa la promessa del presidente del Napoli nel discorso pre gara prima della sfida contro la Lazio. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.