Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato un primo rinforzo in difesa per la prossima stagione: "Nathan Ake, 24 anni, in forza al Bournemouth. Nazionale olandese, è valutato una cifra intorno ai 30 milioni, ed a lui sono interessate anche il Tottenham e il Chelsea. Le sue caratteristiche sono interessanti, è dotato fisicamente ed ha un piede tecnico, è abile nel lanciare lungo e favorire le ripartenze. Insomma, con Koulibaly, potrebbe formare una coppia granitica dinanzi a Meret"