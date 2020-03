Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo mette tutti d’accordo in casa partenopea, da Aurelio De Laurentiis a Gennaro Gattuso. Come scrive la Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono pronti a offrire 20 milioni di euro al club neroverdi, ma molto dipende da cosa deciderà di fare il Chelsea, che ha un diritto di riacquisto del giocatore.