La Gazzetta dello Sport svela l'assalto a Mauro Icardi da parte del Napoli. L'Inter ha già fatto sapere di voler inserire nella trattativa uno tra Zielinski e Fabian Ruiz. Ma, De Laurentiis ha risposto no: solo cash. Ed è una cifra importante: 70 milioni all'Inter. L'attaccante argentino non rientra più nei piani tecnici nerazzurri, Antonio Conte ha dato il via libera per la cessione. 70 milioni di euro all'Inter, mentre l'offerta di ingaggio a Icardi (e Wanda Nara) è di 7 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus.