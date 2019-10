Come riporta Il Mattino: "La convenzione sull’uso dello stadio San Paolo verrà firmata tra domani e venerdì, in un incontro tra le delegazioni del sindaco de Magistris e del presidente De Laurentiis. Mancano ancora alcuni dettagli: i rispettivi uffici legali sono al lavoro con uno scambio costante di Pec per fare in modo da rispettare i tempi concordati tra Attilio Auricchio, direttore generale del Comune di Napoli, e il patron azzurro. In particolare, l’avvocatura del Comune sta cercando di chiarire tutte le richieste fatte dalla società. Una corsa contro il tempo per evitare ulteriori slittamenti: dagli uffici, però, trapela serenità per il lavoro propedeutico all’incontro. La convenzione cederà l’impianto al Napoli con la formula 5+5, una cessione decennale"