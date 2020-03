Il Corriere dello Sport si concentra sulle probabili cessioni al termine della stagione in casa Napoli: "E’ chiaro, quasi scontato, che in estate - o quando sarà - intorno a Kalidou Koulibaly si scateneranno i cosiddetti top club europei e stavolta sarà complicato resistere alle tentazioni e alle avances. E poi c’è Allan: tra gli ammiratori del brasiliano è piombato, ovviamente, Carlo Ancelotti, che ha avuto modo di scoprire in prima persona la consistenza del centrocampista e l’ha già chiesto due mesi fa. Si farà vivo ancora e di nuovo, per provare a regalarsi Allan all’Everton. Sarà l’estate del congedo di Josè Maria Callejon. Tra gli addii ci potrebbe rientrare pure Lozano"