Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli è intenzionato a fare una mini rivoluzione: "In attesa di novità sulla trattativa Lozano, ferma da una settimana per questioni economiche, l’interesse dei dirigenti napoletani si è spostato sul centrocampo dove potrebbe esserci una mini rivoluzione per le alternative. Fermo restando l’inamovibilità di Zielinski e Fabian Ruiz e, probabilmente, di Allan, sono quasi scontate le cessioni di Diawara e Rog, che rientrerà da Siviglia, dov’è stato in prestito. Il Napoli ha trovato l’accordo con Jordan Veretout: cinque anni di contratto a 2 milioni di euro a stagione. L’intoppo è rappresentato dalla richiesta della Fiorentina: 27 milioni di euro, De Laurentiis invece non vuole andare oltre i 20".