Napoli, pronta una cifra monstre dalla Premier per Osimhen

Il Chelsea è pronto a fare un'offerta da 120 milioni di euro per Victor Osimhen. I Blues, durante il prossimo mercato estivo, cercheranno di dare l'assalto all'attaccante nigeriano del Napoli, che ha rinnovato recentemente il suo contratto. Un prolungamento ponte - con clausola di risoluzione a 130 milioni di euro - per permettere ai partenopei di avere più forza contrattuale nelle trattative. Un aumento dai 6 ai 10 milioni di euro all'anno - retroattivo all'inizio di questa stagione - che però varrà solamente per la cessione in estate.