ìCome racconta il Corriere dello Sport, Vinicius, attaccante brasiliano del Napoli, in prestito al Monaco, piace al Wolverhampton.“Sedici gol. Un bottino notevole, coerente col suo curriculum, che ora ha suscitato nuovi interessi. L'ultimo è quello del Wolverhampton: la società inglese, affidandosi alla regia di Jorge Mendes, intenzionato secondo indiscrezioni a mettere sul piatto un’offerta di venti milioni. Il Wolverhampton lo ha seguito, in questi mesi, ed ora ragiona sul futuro, Le sue performance studiate dal tecnico Nuno Espírito Santo. Jorge Mendes, che ha rapporti diretti col Napoli e in questi giorni sta cucendo col Real Madrid la trattativa per James Rodriquez, può rivestire un ruolo importante - assistendo il calciatore - nell'operazione”