Il Napoli pesca in casa Verona. Nelle ultime ore è spuntata la notizia dell'affare oramai in dirittura d'arrivo per il passaggio di ​Amir Kadri Rrahmani - difensore kosovaro ex Dinamo Zagabria - in azzurro.



Doppio acquisto, quindi, per il Napoli, che si avvicina all'accordo con il Verona sia per Rrahmani che per Amrabat.



Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa potrebbe concretizzarsi per una cifra complessiva di 30 milioni, includendo entrambi i giocatori che arriverebbero ai piedi del Vesuvio a giugno.



Il difensore rossoblù ha dato la sua disponibilità per il trasferimento, mentre per il centrocampista bisogna ancora trovare l'accordo economico. Il rischio può essere rappresentato dall'Inter, che potrebbe avere la meglio sul Napoli in ottica Amrabat. Tutto ancora da decidere, ma De Laurentiis si prepara per chiudere già i primi due acquisti per la prossima stagione.