Mancano poche ore e ci sarà il fischio di inizio digara valida per la prima giornata del girone F di Europa League. Gattuso alla vigilia del match è stato chiaro, non vuole cali di concentrazione e non commetterà nuovi sbagli come accaduto al Milan, ovvero stravolgere la formazione.- Qualche cambio lo farà, in particolar modo nel reparto arretrato. Meret prenderà il posto di Ospina, Mario Rui quello di Hysaj a sinistra e Maksimovic giocherà di fianco a Koulibaly. In mezzo al campo Lobotka scalpita per una maglia dal primo minuto, con Bakayoko che dovrebbe così partire dalla panchina. Il reparto offensivo che ha ben impressionato contro l'Atalanta dovrebbe essere riconfermato pienamente, con Mertens che sta bene ed è pronto per partire alle spalle di Victor Osimhen, mentre sulle fasce ci saranno Politano e Lozano.- L'allenatore del club olandese ieri ha parlato della fortuna in questo momento difficile, ovvero non aver perso gran parte dei titolari. Tra i pali, come al solito, ci sarà Bizot. Difesa a 4 composta da Svensson sulla fascia destra, Chatzdiakos e Martins Indi centrali e Wijndal sull'out mancino. Centrocampo a 3 solito, con Midtsjo (seguito in estate dal Napoli), Koopmeiners e de Wit. Nel tridente offensivo ci sarà un'assenza pesante, ovvero il giovane talento classe 2001, Myron Boadu. Al suo posto dovrebbe esserci Stengs, con Karlsson e Gudmunsson a completare il reparto.Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.Bizot; Svensson, ​Chatzdiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, de Wit; Gudmunsson, Stengs, Karlsson.