Gli azzurri hanno trovato nove vittorie consecutive, dieci nel complesso con soli due pareggi e zero sconfitte. A cui bisogna aggiungere ben 32 gol messi a segno. Sono numeri da grandi, da squadra che è prima in classifica con un vantaggio di 6 punti sul Milan che insegue al secondo posto e 8 su Lazio e Atalanta.reduce da un'importante vittoria casalinga in casa contro il Sassuolo. Proprio il club toscano lo scorso anno tese un doppio sgambetto al Napoli, riuscendo a vincere in entrambi gli scontri di campionato.- Dopo lo stop contro l'Atalanta a Bergamo,Il georgiano è alle prese con una lombalgia acuta che oggi lo ha costretto a restare ancora ai box. Nuovo forfait, dunque, che si accoppia con l'assenza di, ormai fuori da quasi un mese e rientrerà direttamente nel 2023 dopo la sosta per i Mondiali. Stop anche perche al termine dell'ultimo allenamento di oggi ha avvertito un affaticamento.- Siamo praticamente alle ultime battute prima di fermarsi, di fronte alci sono soloe Udinese, contro cui l'obiettivo sarà chiaramente di conquistare 6 punti su 6. Spalletti proverà ad affidarsi ai migliori. Tra i pali come al solito. In difesa si prepara per il rientrosulla sinistra, mentre sulla fascia opposta capitanDi fianco areclama spazio, pronto a prendere il posto di Juan Jesus. In mezzo al campo difficilmente toccherà qualcosa il tecnico di Certaldo, condavanti la difesa,mezze ali. Ndombele scalpita e potrebbe essere anche la sorpresa dal primo minuto, magari al posto di Anguissa. Nel tridente, capocannoniere della Serie A con 8 gol, è un punto fermo. Sulle fasce dal primo minuto sono in vantaggio. Quest'ultimo non ha disputato neanche un minuto contro l'Atalanta.Il match winner di Bergamo, Elmas, dovrebbe partire dalla panchina, così come Lozano e Simeone. Ma tutti e tre rappresentano delle risorse importanti a gara in corso.La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.