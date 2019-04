Il Corriere dello Sport riporta un'indiscrezione di mercato che arriva dall'Inghilterra:

"In Inghilterra, oggi come ieri, e magari anche come domani, è sempre il momento di Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli che ormai rientra tra i grandi interpreti del ruolo e che inevitabilmente viene accostato a club di assoluto richiamo. L’ultima arriva dalla Gran Bretagna, la scrive il Mirror, che annuncia la presentazione di un’offerta da parte del Manchester United per il senegalese, legato al Napoli da un contratto con scadenza 2023 e però avvicinabile solo attraverso il pagamento della clausola, valida esclusivamente per l’estero ed in vigore dalla prossima estate, dunque quella che sta per arrivare, di 150 milioni di euro".