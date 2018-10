La Gazzetta dello Sport descrive le probabili formazioni di Napoli-Liverpool.

Carlo Ancelotti è pronto a cambiare ancora diversi uomini nella formazione iniziale: possibili chance dal primo minuto per Kevin Malcuit in difesa, al posto di Elseid Hysaj, nonché per Simone Verdi al posto di Marek Hamsik a centrocampo, con Piotr Zielinski spostato al centro. In attacco potrebbe essere confermato Dries Mertens e non Arkadiusz Milik.

Jurgen Klopp non disdegnerà il classico 4-3-3 al San Paolo, con Alisson in porta e davanti una linea formata da Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson. A centrocampo Milner, Henderson e Wijnaldum, in avanti il formidabile trio composto da Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané.